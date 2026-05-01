Пожары произошли из-за неосторожного обращения с огнем и короткого замыкания Фото: ГУ МЧС России по Самарской области.

В Тольятти вечером 30 апреля произошли два серьезных пожара на одной улице с разницей в три часа. В 18.22 поступил сигнал, что на улице Дзержинского, 11 горит трехкомнатная квартира, рассказали в МЧС Самарской области. Оказалось, что там вспыхнули вещи на кухне.

«Огонь был оперативно ликвидирован на площади два квадратных метра», – прокомментировала пресс-служба регионального МЧС.

На улице Дзержинского в Тольятти потушили два пожара за три часа. Видео: МЧС Самарской области

При пожаре пострадали два человека: женщина 1957 года рождения и мужчина 1954 года рождения. По предварительным данным, к ЧП привело неосторожное обращение с огнем.

А через три часа, в 21.22 стало известно о пожаре на той же улице Дзержинского, но в доме №69. Там горели мебель и вещи в квартире, пожар охватил 10 квадратных метров. Из пожара спасли двух человек, еще 10 из горящего дома эвакуировали в целях безопасности. В этом случае к пожару, предварительно, привело короткое замыкание удлинителя.

