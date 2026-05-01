Студенты провели субботник в парке «Молодежный в Самаре

Фото: администрация Самары.
В Самаре навели порядок в парке «Молодежный». На субботник вышли более 50 человек: студенты Самарского техникума авиационного и промышленного машиностроения имени Козлова и Самарского металлургического техникума, рассказали в мэрии.
«Учащиеся учебных заведений города убрали от мусора и прошлогодней листвы участок общественной территории со стороны улицы Калинина», – уточнила пресс-служба городской администрации.
После субботника его участников ждали чай и угощения.
Скоро подобные субботники при участии молодежи проведут в Струковском саду и парке имени Щорса.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал