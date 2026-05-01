Студенты провели субботник в парке «Молодежный в Самаре

Студенты убрали от мусора и прошлогодней листвы участок общественной территории со стороны улицы Калинина Фото: администрация Самары.

В Самаре навели порядок в парке «Молодежный». На субботник вышли более 50 человек: студенты Самарского техникума авиационного и промышленного машиностроения имени Козлова и Самарского металлургического техникума, рассказали в мэрии.

«Учащиеся учебных заведений города убрали от мусора и прошлогодней листвы участок общественной территории со стороны улицы Калинина», – уточнила пресс-служба городской администрации.

После субботника его участников ждали чай и угощения.

Скоро подобные субботники при участии молодежи проведут в Струковском саду и парке имени Щорса.

