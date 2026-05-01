Спасатели в Самарской области получили новое судно на воздушной подушке

Девятиметровый «Спутник-12» способен принять на борт 12 человек Фото: ПСС Самарской области.

В Самарской области спасатели получили новое судно на воздушной подушке. 30 апреля оно пополнило парк спасательной техники поисково-спасательного подразделения «Центральное», рассказали в ПСС Самарской области.

«Девятиметровый «Спутник-12» способен принять на борт 12 человек», – уточнила пресс-служба ведомства.

Судно оснащено двигателем мощностью 250 лошадиных сил, что позволяет ему разгоняться до 70 километров в час. В носовой части расположен трап, благодаря которому на судно можно будет грузить пострадавших на носилках.

«Спутник-12» выйдет на дежурство в зоне ответственности своего подразделения осенью 2026 года.

Ранее муниципалитеты Самарской области получили 20 новых пожарных машин.

