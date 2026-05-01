С 19.00 1 мая по 20.00 6 мая перекресток будет перекрыт для движения автотранспорта Фото: администрация Самары.

В Самаре с 1 мая изменится схема движения на пересечении проспекта Ленина и улицы Осипенко, предупредили в мэрии. Это связано со стартом ремонта трамвайных путей на этом перекрестке.

«С 19.00 1 мая по 20.00 6 мая перекресток будет перекрыт для движения автотранспорта», – прокомментировала пресс-служба городской администрации.

1 мая трамваи на этом участке перестанут ездить в 19.00, а откроется он 2 мая с 05.00. 2 и 3 мая ремонтные работы на перекрестке начнут с 20.00, а 4, 5 и 6 мая – с 22.00. Ремонт будут вести ночью, а с 05.00 трамваи снова смогут ездить по обычному расписанию.

В связи с ограничениями на перекрестке проспекта Ленина и улицы Осипенко изменятся маршруты автобусов №23, №47, №50 и №91. При поездках в направлении «из города» они будут сворачивать с проспекта Ленина на улицу Первомайскую, далее – на улицу Ново-Садовую, и ехать по своим обычным маршрутам. По направлению «в город» автобусы будут объезжать место ремонта по улицам Ново-Садовая, Полевая, Галактионовская.

