1 мая в Самаре официально стартовал сезон фонтанов. Напомним, что в тестовом режиме их запускали 25 апреля.
По данным мэрии, с 1 мая в городе в полную силу начали работать все фонтаны. Ими можно будет полюбоваться ежедневно, кроме санитарных дней, которые проводят по понедельникам.
Фонтаны без подсветки будут работать с 09.00 до 20.00. Фонтаны с подсветкой и музыкальным сопровождением будут радовать самарцев и гостей города с 09.00 до 22.00.
График работы фонтанов могут корректировать по мере того, как будет увеличиваться световой день.
