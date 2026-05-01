1 мая в Самаре официально стартовал сезон фонтанов. Напомним, что в тестовом режиме их запускали 25 апреля.

По данным мэрии, с 1 мая в городе в полную силу начали работать все фонтаны. Ими можно будет полюбоваться ежедневно, кроме санитарных дней, которые проводят по понедельникам.

Фонтаны без подсветки будут работать с 09.00 до 20.00. Фонтаны с подсветкой и музыкальным сопровождением будут радовать самарцев и гостей города с 09.00 до 22.00.

График работы фонтанов могут корректировать по мере того, как будет увеличиваться световой день.

