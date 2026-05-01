В Самаре 1 мая почтили память тружеников и возложили цветы

В начале торжественной церемонии прозвучал Гимн Российской Федерации Фото: администрация Самары.

1 мая в Самаре почтили память тружеников. На Аллее Трудовой Славы, у стелы «Город трудовой доблести» состоялось тожественное возложение цветов, рассказали в мэрии.

«В начале торжественной церемонии прозвучал Гимн Российской Федерации в исполнении Самарского концертного духового оркестра», – прокомментировала пресс-служба городской администрации.

В мероприятии участвовали глава Самары Иван Носков, председатель Самарской губдумы Геннадий Котельников, главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов, депутаты, ветераны СВО, общественники и т.д.

