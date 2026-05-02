В Самару приедут рабочие из Узбекистана для возведения социально значимых объектов

Самарская строительная компания заключила меморандум о сотрудничестве с Министерством миграции Республики Узбекистан, направленный на привлечение квалифицированных строителей. Об этом на пресс-конференции, посвящённой итогам деловой поездки самарских бизнесменов в Ташкент и Самарканд, сообщила учредитель фирмы Ангелина Горбунова.

Ожидается, что уже в мае этого года специалисты из Узбекистана приступят к работе на стройплощадках Самары. Их задействуют в реализации социально значимых проектов, в том числе при возведении баскетбольного спортивного комплекса в Промышленном районе города.

Поездка в Узбекистан была организована в рамках серии бизнес-миссий, которые городская администрация проводит с прошлого года. Ранее предприниматели из Самары уже посещали Нижний Новгород и Иркутск, а в августе запланирована деловая поездка в Пермь. Помимо кадровых вопросов, в ходе визита обсуждались перспективы экспорта самарской продукции. Был подписан контракт на поставку очистных сооружений, а также ведутся переговоры о поставках медоборудования, масла, товаров бытовой химии и внедрении цифровых решений.