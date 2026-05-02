Двое 16-летних подростков пострадали в ДТП в Самаре из-за проезда на красный

Подросток на незарегистрированном мотоцикле попал в больницу после ДТП в Самаре.

Вечером 1 мая в Промышленном районе Самары, напротив дома №199 по Московскому шоссе, 16-летний подросток на мотоцикле DRZ проехал перекресток на красный свет и врезался в легковушку.

Как выяснили сотрудники Госавтоинспекции, у парня не было водительских прав. Кроме того, его мотоцикл не состоял на регистрационном учете в ГИБДД. В момент аварии за рулем автомобиля Geely находился 34-летний мужчина.

Удар пришелся на мотоцикл. Водителя двухколесного транспорта госпитализировали прямо с места ДТП. Его пассажир, тоже 16-летний подросток, получил менее серьезные травмы. После осмотра врачей ему назначили амбулаторное лечение. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия. По факту аварии проводится проверка.