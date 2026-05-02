Роскачество предупредило самарцев о росте мошенничества перед 9 Мая

В преддверии Дня Победы Роскачество фиксирует рост мошеннической активности. Злоумышленники создают фальшивые сайты, которые внешне почти не отличить от официального портала «Госуслуги». На этих ресурсах жертвам предлагают оформить мнимую социальную поддержку к празднику, сообщает ТАСС.

Особую опасность ситуация представляет для родственников участников специальной военной операции. Именно им мошенники активно рассылают сообщения с обещаниями выплат в размере от 50 до 200 тысяч рублей. Схема аферистов остается прежней. Они запугивают или соблазняют обещаниями, искусственно создают ощущение срочности и настойчиво требуют ввести личные данные. Жертва заходит на поддельный сайт «Госуслуг» и по неосторожности вводит логин и пароль от своего аккаунта, а затем код подтверждения из СМС-сообщения. Получив доступ к учетной записи, злоумышленники добывают всю конфиденциальную информацию. Это паспортные данные, номер СНИЛС, сведения о кредитах и недвижимости. В дальнейшем эти сведения используют для новых махинаций. Например, аферисты могут звонить жертве или ее близким, выдавая себя за сотрудников МФЦ или других госорганов, чтобы выманить деньги.

Специалисты советуют никогда не переходить по подозрительным ссылкам из писем, СМС или мессенджеров. Нужно проверять адрес сайта, он должен точно совпадать с официальным порталом «Госуслуг». Нельзя сообщать никому логины, пароли и коды из СМС. Также рекомендуется включить двухфакторную аутентификацию на важных аккаунтах.