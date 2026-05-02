Два человека сгорели в частных домах Самарской области 2 мая

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В субботу, 2 мая 2026 года, в ГУ МЧС по Самарской области сообщили о происшествиях за минувшие сутки. Пожарно-спасательные подразделения выезжали на ликвидацию возгораний 14 раз.

В поселке Зубчаниновка Кировского района Самары загорелся частный дом. Пожарные потушили огонь на площади 50 квадратных метров. К сожалению, в результате происшествия погиб 59-летний мужчина.

В Сызрани также горел частный дом. Там площадь пожара оказалась больше - 100 квадратных метров. При тушении спасатели обнаружили тело 87-летней женщины. Она погибла на месте. Таким образом, за минувшие сутки в Самарской области при пожарах в частных жилых домах погибли два человека. Оба строения удалось потушить, но спасти их владельцев не удалось.

