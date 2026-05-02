Пенсионеров в Самарской области перед праздниками атакуют по трехэтапной схеме обмана

Мошенники придумали свежую схему развода пожилых людей. Сначала жертве звонит якобы бывший кадровик и радует надбавкой к пенсии. Чтобы её оформить, нужно лишь назвать код из СМС. Дальше аферисты получают доступ к «Госуслугам» или банку.

Следом в деле появляется лже-следователь ФСБ. Он пугает, что кто-то пытается оформить кредит через личный кабинет жертвы. Тут же подключается «представитель Центробанка» и убеждает: деньги на счетах -государственные, их надо срочно перевести в специальный офис. Пенсионеру обещают все вернуть, но требуют молчать, так как операция «засекречена».

В майские праздники, когда люди расслаблены, аферисты особенно активны. Они представляются соцзащитой, МФЦ или Соцфондом, сулят выплаты и перерасчеты. Затем просят данные карты или СНИЛС, а иногда небольшую сумму, якобы на налог. Давят на срочность, так как «деньги сгорят». Настоящие госорганы никогда не пишут в мессенджерах и не просят коды из СМС. Все законные выплаты приходят автоматически. Проверять информацию нужно только на «Госуслугах» или официальных сайтах. При подозрительном звонке сразу же кладите трубку.