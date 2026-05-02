«Крылья Советов» утвердили новый состав Совета директоров

30 апреля 2026 года прошло собрание акционеров ПФК «Крылья Советов». Фото: ФК "Крылья Советов".

30 апреля 2026 года прошло собрание акционеров ПФК «Крылья Советов», на котором утвердили новый состав Совета директоров. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

В новый состав вошли девять человек. Это Сергей Макаров - директор областного Центра спортивной подготовки сборных команд, и Валерьян Панфилов - заслуженный ветеран «Крыльев» и мастер спорта СССР. Также в совет вошли Дмитрий Яковлев - временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Самарской области, и Вячеслав Арбузов -председатель правления АО «КБ «Солидарность».

Кроме того, в состав вошел бывший игрок «Крыльев Советов», а сейчас директор Фонда ветеранов клуба Нериус Бараса. Также в совете будут работать генеральный директор клуба Тархан Джабраилов, председатель Самарской областной федерации футбола и председатель правления «Земский банк» Максим Симонов, заместитель председателя Самарской Губернской Думы Александр Милеев и адвокат Палаты адвокатов Самарской области Андрей Пашков.

В клубе поблагодарили за работу в Совете директоров и вклад в развитие «Крыльев» Дмитрия Алехина.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал