МЧС предупредило самарцев о штрафах за костры и мангалы на майских выходных

Сотрудники МЧС советуют соблюдать ограничения даже во время коротких поездок за город.

В Самарской области на майские праздники ввели особый противопожарный режим. Спасатели напомнили жителям, что сейчас нельзя жечь костры и траву, выбрасывать мусор в огне и заниматься любыми другими работами, которые могут привести к пожару. Под запрет попали даже мангалы и любые приспособления для готовки на углях. Это касается лесов, соседних с ними территорий и участков рядом с сельхозземлями.

Нарушителям грозят штрафы. Сотрудники МЧС советуют соблюдать ограничения даже во время коротких поездок за город. Помимо этого, спасатели обратили внимание на опасность купания в открытых водоемах. Вода еще очень холодная, и это может вызвать судороги и резкие спазмы сосудов. Родителям настоятельно рекомендуют не отпускать детей к воде одних и заранее объяснять им правила безопасности.

Тем, кто собирается в лес, лучше заранее сообщить родным свой маршрут, взять полностью заряженный телефон и почитать о растениях, животных и насекомых, которые могут быть опасны. Если случилась беда, звоните по номерам 101 или 112.

