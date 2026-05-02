В музей Алабина передали ископаемый коралл возрастом 300 миллионов лет

В Самарский областной историко-краеведческий музей имени Алабина передали редкую палеонтологическую находку. Это крупный фрагмент ископаемого колониального коралла, возраст которого составляет 300 миллионов лет. Как сообщили в музее, образец обнаружили на Сокском месторождении.

5 апреля во время выезда Самарского палеонтологического общества волонтер Татьяна Чулакова заметила в отвалах карьера очень большой фрагмент коралла. Позже другой доброволец Женя Миляев нашел еще один кусок. Позже выяснилось, что оба фрагмента когда то были единым целым. 26 апреля семья Чулаковых вывезла тяжелую находку из карьера, а на следующий день передала в музей.

Ученые предполагают, что коралл относится к вымершей группе табулят, отряду сирингопориды. Эти существа играли важную роль в формировании рифов в древних морях палеозойской эры. В Самарской области их останки находят в отложениях возрастом от 387 до 295 миллионов лет. Сейчас находку ждет сложная обработка: чистка, пропитка, консервация и склеивание. После этого она займет достойное место в палеонтологической коллекции музея.