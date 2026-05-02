В парке Победы в Самаре высадили 90 новых деревьев

Всего в парке появилось 90 новых деревьев. Фото: администрация Самары.

В Самаре в парке Победы 26 апреля прошла экологическая и патриотическая акция с участием молодогвардейцев, сотрудников парка и представителей мэрии. Об этом сообщили в городской администрации.

Участники высадили 30 елей и 60 каштанов. Всего в парке появилось 90 новых деревьев. Молодогвардейцы проводили в парке традиционную акцию «Георгиевская ленточка» и с удовольствием присоединились к посадке саженцев.

Особое внимание привлекла 300-метровая георгиевская лента, которую развернули ребята в парке Победы. У нее непростая история — она побывала в Донецке, в Мариуполе у стен «Азовстали», на Саур-Могиле и на Ржевском мемориале. Как рассказали организаторы, для молодогвардейцев большая честь участвовать в такой акции. Желающих оказалось так много, что 150 участников набрались буквально за час.

