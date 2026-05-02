Рейсы из Самары в Шарджу отменили, а в Сочи и Москву задержали 2 мая

Причины задержек и отмены в аэропорту пока не уточняют.

В самарском аэропорту Курумоч 2 мая произошли изменения в расписании. Отменен один рейс на вылет и несколько задержано как на отправление, так и на прибытие. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло.

Отменен рейс в Шарджу, который должен был вылететь в 00:30. Также задержаны рейсы в Сочи с плановым временем 15:50 — ожидается, что самолет отправится в 23:50. Задержан и вечерний рейс в Москву в 22:30, его перенесли на 00:50.

Кроме того, задерживается прибытие нескольких бортов. В Самару позже запланированного прилетят самолеты из Москвы из Шереметьево — рейсы в 19:40 и в 22:00. Также опаздывает рейс из Сочи, который должен был сесть в 14:50. При этом официальных сообщений от Росавиации об ограничении воздушного пространства над Самарой или регионом не поступало. Причины задержек и отмены в аэропорту пока не уточняют.

