В Самаре ищут подрядчика для содержания дорог в семи районах

Подрядчик будет следить за состоянием дорожного полотна, ремонтировать его, откачивать воду в местах подтопления Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре объявили торги на контракт по оказанию услуг по содержанию автомобильных дорог в Железнодорожном, Куйбышевском, Ленинском, Октябрьском, Промышленном, Советском и Красноглинском районах. Его максимальная цена составляет 901 050 513 рублей. Соответствующие документы опубликовали на сайте госзакупок.

«Исполнитель должен производить механизированную очистку проезжей части, въездов, заездных карманов остановок общественного транспорта и тротуаров от пыли, грязи и мусора способами, не допускающими запыленность воздуха. Подметание этих объектов нужно осуществлять с предварительным увлажнением. В ходе работ нельзя загрязнять другие элементы дорог», – указано в техническом задании.

Помимо этого подрядчик будет следить за состоянием дорожного полотна, ремонтировать его, откачивать воду в местах подтопления, обслуживать 334 светофора, выполнять работы по озеленению, включая валку и обрезку деревьев. Контракт будет действовать с 1 июня по 30 ноября 2026 года. Заявки принимаются до 18 мая, итоги подведут 20 мая.

