В Самаре Datsun наехал на мопед

За рулем мопеда находился 24-летний молодой человек в мотошлеме. Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

2 мая в Советском районе Самары 46-летний водитель Datsun ехал по улице Дыбенко в сторону улицы Советской Армии. Напротив дома № 93а на Советской Армии при повороте он нарушил горизонтальную разметку 1.3 и не уступил дорогу, после чего врезался в мопед Storm Indigo, который ехал во встречном направлении. За рулем мопеда находился 24-летний молодой человек в мотошлеме. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«Пострадавшего водителя мопеда доставили в больницу, где его госпитализировали», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Напомним, в Самарской области произошло массовое ДТП с четырьмя машинами.

