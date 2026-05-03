Самарский ученый придумал новый способ спасения космонавтов при катастрофах

Профессор кафедры теоретической механики СамГУ Владимир Асланов предложил новый способ спасения экипажей пилотируемых кораблей в случае непредвиденных обстоятельств. Об этом он написал в своей книге «Перспективные сценарии миссий в рамках задачи трех тел». На эту идею его натолкнула ситуация с американской лунной миссией «Аполлон-13» в 1970 году, когда на корабле произошел взрыв кислородного баллона, сообщает АиФ Самара.

«Тогда команде на Земле удалось рассчитать траекторию возвращения, не с разворотом корабля, а с облетом Луны. При этом использовались тормозные импульсы. Корабль по «восьмерке» пропустили и давали много импульсов, а потом он упал на Землю. Если у нас в середине этой «восьмерки» будет точка, которую мы рассчитали, где аппарат будет тормозиться, то появится международная точка спасения, из которой корабль будет приземляться в определенные зоны», – рассказал Владимир Асланов.

По словам профессора, такую «точку спасения» можно организовать за несколько месяцев без серьезных затрат. Ей сможет воспользоваться экипаж любого космического корабля, терпящего бедствие.

