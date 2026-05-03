НовостиОбщество3 мая 2026 11:51

Самарский ученый придумал новый способ спасения космонавтов при катастрофах

Самарский профессор создал «точку спасения»
Екатерина ПАВЛОВА
По словам профессора, такую «точку спасения» можно организовать за несколько месяцев без серьезных затрат.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Профессор кафедры теоретической механики СамГУ Владимир Асланов предложил новый способ спасения экипажей пилотируемых кораблей в случае непредвиденных обстоятельств. Об этом он написал в своей книге «Перспективные сценарии миссий в рамках задачи трех тел». На эту идею его натолкнула ситуация с американской лунной миссией «Аполлон-13» в 1970 году, когда на корабле произошел взрыв кислородного баллона, сообщает АиФ Самара.

«Тогда команде на Земле удалось рассчитать траекторию возвращения, не с разворотом корабля, а с облетом Луны. При этом использовались тормозные импульсы. Корабль по «восьмерке» пропустили и давали много импульсов, а потом он упал на Землю. Если у нас в середине этой «восьмерки» будет точка, которую мы рассчитали, где аппарат будет тормозиться, то появится международная точка спасения, из которой корабль будет приземляться в определенные зоны», – рассказал Владимир Асланов.

По словам профессора, такую «точку спасения» можно организовать за несколько месяцев без серьезных затрат. Ей сможет воспользоваться экипаж любого космического корабля, терпящего бедствие.

