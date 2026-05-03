В Красноглинском районе Самары из-за вспышки бешенства установили карантин

В неблагополучном пункте временно запрещено проведение ярмарок и выставок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Красноглинском районе Самары установили карантин из-за вспышки бешенства. Инфекцию нашли на дачном участке в товариществе «Березовая Грива-1». В радиусе одного километра вокруг очага объявлен неблагополучный пункт. В него вошли дачные массивы «Березовая Грива-1», «Березовая Грива-2», «Жигулевские сады», «Елочка», «Ручеек». Об этом сообщает правительство Самарской области.

«В эпизоотическом очаге временно запрещено проводить лечение больных восприимчивых животных, посещение территории посторонними лицами (кроме персонала), ввоз и вывоз восприимчивых животных. В неблагополучном пункте временно запрещено проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Карантин может быть отменен через 60 дней после уничтожения последнего трупа больного или подозреваемого в заболевании бешенством животного и проведения других мероприятий, предусмотренных ветеринарными правилами.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал