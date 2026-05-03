Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 мая 2026 15:40

В Самаре неравнодушные жители помогли задержать двух ночных нарушителей ПДД

В Самаре с помощью жителей задержали «дрифтера» и пьяного водителя
Екатерина ПАВЛОВА
Водитель старой иномарки ездил по встречной полосе, крутил дрифт на перекрестке и мешал спать жителям

Водитель старой иномарки ездил по встречной полосе, крутил дрифт на перекрестке и мешал спать жителям

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В ночь со 2 на 3 мая в Самаре благодаря неравнодушным жителям задержали «дрифтера» и пьяного водителя. В микрорайоне «Волгарь» водитель старой иномарки ездил по встречной полосе, крутил дрифт на перекрестке и мешал спать жителям. Активисты передали информацию экипажам Госавтоинспекции Самарской области, и нарушителя задержали.

«Общественность и Госавтоинспекция сработали как единая команда. Теперь нарушителю грозит ответственность по статье Уголовного кодекса за опасное вождение, сопряженное с хулиганством: штраф – от 150 до 300 тысяч рублей, либо принудительные работы, либо лишение свободы до 2 лет», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Второго нарушителя жители обнаружили на улице Владимирской: у круглосуточного магазина активисты заметили компанию с признаками опьянения в автомобиле Lada Granta, после чего сообщили инспекторам. Они остановили машину и провели медосвидетельствование, которое показало 1,051 мг/л при допустимых 0,160 мг/л.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал