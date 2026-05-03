Более 100 Екатерин спели песню «Катюша» в Самаре

Собравшиеся участницы спели «Смуглянку-молдаванку», «День Победы» и «Самара-городок» Фото: Дарья ДОЛИНИНА. Перейти в Фотобанк КП

3 мая, в преддверии Дня Победы, в Самаре на крыше «Станкозавода» прошел патриотический челлендж: более 100 девушек по имени Катя исполнили песню «Катюша». Помимо этого, собравшиеся участницы спели «Смуглянку-молдаванку», «День Победы» и «Самара-городок».

Идея флешмоба родилась в соцсетях. Организаторы выложили ролик, в котором рассказали о желании провести такое символическое мероприятие. Эту идею подхватили не только в Самаре, но и в других городах России. Подобные акции уже прошли в Красноярске, Санкт-Петербурге и других. Планируется, что челлендж объединит 1,5 тысячи Катюш.

