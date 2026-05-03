НовостиОбщество3 мая 2026 18:02

Девушка из Самары перевела мошенникам 15 тысяч рублей за «онлайн-обучение»

Самарцам напомнили про меры безопасности в интернете
Екатерина ПАВЛОВА
Девушка доверилась незнакомцу и перевела на указанный им счет всю необходимую сумму

21-летней девушке из Самары в мессенджере написал неизвестный, который предлагал ей устроиться на работу в онлайн-магазин. Однако для этого ей нужно было пройти обучающий курс, который стоил 15 тысяч рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«Девушка доверилась незнакомцу и перевела на указанный им счет всю необходимую сумму. После получения денег «куратор» перестал выходить на связь. Осознав обман, девушка обратилась за помощью в полицию», – рассказали в пресс-службе ведомства.

В ведомстве напомнили, что нельзя переводить деньги по сомнительным предложениям и сообщать свои личные данные. Всю подозрительную информацию нужно проверять через официальные каналы.

