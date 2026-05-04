Сызранец нашел чужую карту в автобусе и купил продукты с алкоголем

Обвиняемый полностью возместил ущерб

В Сызрани местный житель предстанет перед судом за оплату покупок найденной банковской картой. В феврале в дежурную часть обратился 54-летний мужчина и сообщил о пропаже карты. До момента блокировки с нее похитили около 11 тысяч рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

«Придя домой поздно вечером после посещения городской бани, мужчина обнаружил несколько смс-уведомлений о списании денежных средств за покупки, которые он не совершал», — рассказали в полиции.

Полицейские изучили выписку по счету, установили торговые точки, где расплачивались картой, и просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Подозреваемым оказался ранее судимый 51-летний местный житель. Его задержали по месту жительства. Мужчина признался, что нашел карту на сиденье в автобусе и расплачивался ей за продукты и алкоголь. Завели уголовное дело. Обвиняемый полностью возместил ущерб.

