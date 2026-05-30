Как снизить риски ДТП для пешеходов

Переходить дорогу можно только в специально отведенных местах. Фото: ru.freepik.com/author/pvproductions.

По статистике ГИБДД, наезды на пешеходов – вторая по частоте группа происшествий на дорогах. Более 60% случаев приходится на темное время суток.

Безопасность пешеходов продумывается еще на стадии проектирования дорог: разделяются потоки машин и людей, устанавливаются заграждения, обустраиваются регулируемые перекрестки и переходы без светофоров, но оснащенные предупреждающими знаками, дорожной разметкой, знаками ограничения скорости и «лежачими полицейскими» во внутриквартальных дорогах.

И тем не менее очень многое зависит от поведения самих пешеходов. Вот три главных правила для повышения безопасности.

Первое: переходить дорогу только в специально отведенных местах. Никаких «до перекрестка далеко, я быстро» - машина быстрее.

Второе: желтый сигнал светофора – не разрешающий. И даже при зеленом сигнале светофора и на «зебре» убедитесь, что транспорт остановился и пропускает переходов.

Третье: будьте особенно бдительны в сумерках. Лучшая одежда для осени и зимы – светлая, с люминисцентными полосками или нашивками: ее видно издалека.