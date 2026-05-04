Электричка сбила 12-летнего подростка в Самарской области 3 мая

Пострадавший доставлен в больницу с различными травмами. Фото: Центральное МСУТ СК России

В субботу, 2 мая, в Самарской области электричка сбила 12-летнего подростка, из-за травмирования мальчика на железной дороге проводится проверка. Об этом сообщает Центральное МСУТ СК России.

«На станции Стахановская пригородным скоростным электропоездом травмирован местный житель. Пострадавший доставлен в больницу с различными травмами», – рассказали в пресс-службе.

После произошедшего начала проводиться доследственная проверка о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия и оцениваются действия ответственных лиц.

