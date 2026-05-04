Самарский автовокзал оштрафовали на 250 тысяч рублей

Фото: Яндекс Карты

В Самарском центральном автовокзале выявили нарушения требований транспортной безопасности. Как показала проверка, группы сотрудников не были оснащены переносными средствами видеонаблюдения, а спецгруппы быстрого реагирования не находились на рабочем месте. Кроме того, на объекте трудились лица, которые в соответствии со статьей 10 закона «О транспортной безопасности» не могли этого делать. Об этом сообщает Волга Ньюс.

«С учетом указанных обстоятельств юридическому лицу назначили административное наказание в виде штрафа в 250 тысяч рублей. Размер назначенного наказания не позволяет вести речь о его чрезмерной суровости», – указано в материалах суда.

Автовокзалу указали исправить выявленные недочеты.

