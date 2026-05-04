Игрок «Крыльев Советов» Ахметов идет на поправку после травмы

Ильзата Ахметова госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» вышел на связь и рассказал о своем состоянии после травмы, полученной в игре 28 тура РПЛ со «Спартаком».

«Друзья, Слава Богу у меня все хорошо. Состояние стабилизировалось! Спасибо всем вам за поддержку и теплые слова, которые я получаю до сих пор от многих людей, мне очень приятны все ваши пожелания!», - передает слова футболиста пресс-служба «КС».

На 74 минуте игры Ильзат Ахметов во время единоборства за верховой мяч столкнулся с Кристофером Ву и без сознания рухнул на газон. Игрока унесли с поля на носилках, а затем госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.