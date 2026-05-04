В Самарской области определили 100 лучших молодых ученых

Все победители получат денежные выплаты в размере 120 тысяч рублей. Фото: СамГМУ

В Самарской области подвели итоги конкурса по определению 100 лучших молодых ученых и конструкторов, работающих в регионе. Все победители получат денежные выплаты в размере 120 тысяч рублей. Всего на конкурс поступило 176 заявок от 21 организации. Об этом сообщает правительство Самарской области.

«19 ученых в возрасте до 35 лет из СамГМУ вошли в число победителей. Результат этого вуза – один из самых высоких среди всех организаций-участников», – рассказали в ведомстве.

Для участия конкурсанты представляли свои научные проекты, среди которых были разработка тест-систем для молекулярно-генетической диагностики социально значимых заболеваний человека, внедрение инновационных методов диагностики в телемедицину, прогнозирование эффективности терапии у пациентов с псориазом и другие.

