Воспитанник БК «Самара» выиграл первенство Испании с «Реалом»

Егор Амосов дебютировал на профессиональном уровне в 2023 году в 15 лет Фото: БК «Самара»

Воспитанник самарского баскетбола, а ныне игрок молодежной команды «Реала» Егор Амосов выиграл чемпионат Испании среди команд до 18 лет. Помимо этого Егор стал самым ценным игроком финала.

В финале баскетболисты из Мадридской команды встречались со сверстниками из «Барселоны». Матч завершился победой «Реала» со счетом 91:87, а воспитанника БК «Самара» признали MVP.

В 2022 году Амосов подписал контракт с «Самарой», а в 2023 году в возрасте 15 лет и 61 день в игре против «Енисея» дебютировал на профессиональном уровне. В 2025 грду Егор перебрался в испанский «Реал Мадрид».