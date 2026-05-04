В Самаре стартовала акция «Чистая вода»

Проверка может помочь узнать безопасность водопроводной, дистиллированной, природной и другой воды

С 4 по 6 мая в Самаре проходит бесплатная социальная акция «Чистая вода», в рамках которой можно провести экспресс-анализ воды на жесткость и pH. Проверка может помочь узнать безопасность водопроводной, дистиллированной, природной и другой воды и просчитать риски использования различного оборудования для водоснабжения. Об этом сообщает Самарский ЦСМ.

«Прием воды на анализ осуществляется с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 15:00 в лаборатории по адресу: Воронежская, 202. Для проверки воды из природного источника ее необходимо налить в чистую стеклянную емкость (не менее 1 литра) и принести в лабораторию», – рассказали в ведомстве.

При необходимости можно будет заказать и более полный анализ.

