Капуста, лук и свекла прибавили в цене в Самарской области

Рейтинг составлен за неделю. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

За неделю, с 21 по 27 апреля, в Самарской области сильнее всего выросли цены на капусту, репчатый лук и свеклу. Соответствующую информацию представил Самарастат, проанализировав изменение потребительских цен на отдельные виды товаров и услуг.

Так, в регионе на 4,34% выросла цена на белокочанную свежую капусту, сейчас она стоит в средней 35,40 рублей за кг. На 2,27% подорожал репчатый лук, его средняя стоимость достигла 42,53 рубля за кг. Свекла столовая стала дороже на 3,12%, она стоит 36,71 рубль за кг.

Также в большую сумму обойдутся говядина (кроме бескостного мяса), свинина (кроме бескостного мяса) и рыба мороженая неразделанная. За кг каждого придется отдать соответственно: 743,60 рублей, 385,88 рублей, 315,55 рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал