Десятки пассажиров из Самары застряли в аэропорту из-за закрытия неба над Москвой 4 мая

Пассажирам рейса в Самару вновь объявили о задержке. Фото: предоставлено "Комсомолке".

Десятки пассажиров ждут вылета из аэропорта Внуково в Самару в понедельник, 4 мая. Об этом «КП-Самара» сообщили очевидцы.

«Изначально самолет должен был вылететь в 8 утра. До 13.25 задержали, так как Самара была закрыта. А сейчас сказали, что на неопределенный срок закрыли небо над Москвой. Задержки начались с вечера, но вечерние рейсы успели выпустить утром около 10.00. Наш рейс должен был быть в 8 утра, но очередь не дошла, Внуково закрыли», - рассказал «КП-Самара» один из пассажиров.

В Росавиации подтвердили, что во Внуково введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Мера необходима для обеспечения безопасности полетов. Несмотря на задержку, пассажиры отмечают, что в аэропорту спокойно, всех покормили, обеспечили питьевой водой.

