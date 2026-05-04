В Самарской области отремонтируют 9 км разбитых дорог

На трассах нашли многочисленные выбоины, просадки и разрушения асфальта

В Самарской области начали ремонт региональных дорог общей протяженностью около 9 км. На трассах Соколовка – Подгорное, Кинель – Богатое – Борское, Отрадный – Богатое – Борское нашли многочисленные выбоины, просадки и разрушения асфальта. Ремонт начался после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Во исполнение судебного акта областное министерство организовало капитальный ремонт дорог, подрядчики приступили к работам», — говорится в сообщении.

Прокуратура Борского района провела проверку и выявила несоответствие дорожных полотен требованиям закона. Ведомство направило иск в Октябрьский районный суд Самары об обязании минтранса привести трассы в порядок. Суд требования удовлетворил. За исполнением решения проследит надзорное ведомство до полного устранения нарушений.

