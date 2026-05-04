В правительстве Самарской области опровергли отставку замгубернатора Яковлева

В правительстве отставку не подтвердили. Фото: Александр Семочкин

В понедельник, 4 мая 2026 года, в СМИ появилась информация об отставке врио заместителя губернатора Самарской области Дмитрия Яковлева. «КП-Самара» обратилась за подтверждением в правительство региона, однако там отставку опровергли.

«Не подтверждаем. Дмитрий Николаевич находится в отпуске», – рассказали в пресс-службе правительства.

Дмитрий Яковлев раньше занимал пост министра спорта в Тульской области, с декабря 2024 года работал помощником губернатора Самарской области по развитию профессионального спорта. Затем был назначен вице-губернатором и возглавил администрацию главы региона.

