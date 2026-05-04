В Самарскй области увеличат количество проверок газового оборудования

Такое решение приняли из-за участившихся случаев отравления угарным газом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области усилят контроль за состоянием газового оборудования в многоквартирных домах. Такое решение приняли из-за участившихся случаев отравления угарным газом. Об этом сообщает правительство Самарской области.

«Мы увеличим количество проверок, уделяя особое внимание состоянию дымовых и вентиляционных каналов. Наша задача – своевременно выявлять и устранять нарушения, чтобы предотвратить угрозы жизни и здоровью граждан», – рассказал руководитель ГЖИ Самарской области Георгий Степанян.

При выявлении нарушений, создающих угрозу, газоснабжение могут отключить без предупреждения, а если невозможно ограничить подачу газа в отдельную квартиру, отключение может затронуть стояк, подъезд или весь дом.

Жителям рекомендуют внимательно относиться к состоянию оборудования, оперативно сообщать о неисправностях, обеспечивать доступ для проведения проверок и не препятствовать выполнению работ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал