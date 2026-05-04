В Тольятти задержали 9 тонн томатов с опасным вирусом

Томаты непригодны для продажи

В Тольятти инспекторы на складе временного хранения выявили 9 тонн свежих томатов из Туркмении, зараженных вирусом коричневой морщинистости плодов. Запрет на ввоз ввели 29 апреля 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Самарской области.

«Наличие возбудителя подтверждено результатами вирусологической экспертизы, проведенной в лаборатории ФГБУ "ВНИИЗЖ". На партии зараженных овощей установлен запрет на выпуск в оборот», — отметили в ведомстве.

Собственнику выдали предписание. Он должен вернуть продукцию или уничтожить ее под контролем сотрудников. Вирус коричневой морщинистости плодов томата — высокопатогенный возбудитель. Он поражает овощи в открытом и закрытом грунте. Болезнь проявляется мозаичностью и деформацией листьев, а также коричневыми морщинистыми пятнами на плодах. Такие томаты непригодны для продажи.

