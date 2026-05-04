Двухэтажный аварийный дом на улице Таганской в Самаре будут расселять

Дом признали подлежащим сносу еще в 2018 году

В Самаре решили расселить двухэтажный дом в Куйбышевском районе, на улице Таганской, 81. Еще в 2018 году он был признан аварийным и подлежащим сносу. Документ об этом опубликован на сайте мэрии.

«Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 209 квадратных метров», – говорится в постановлении.

Кроме того, у жильцов изымут шесть квартир, расположенных в расселяемом доме. Мэрия планирует заказать работы по оценке изымаемой недвижимости и убытков, которые этот процесс принесет. Размеры возмещения определят отдельно.

