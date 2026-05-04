Парад Победы пройдет на площади Куйбышева в Самаре 9 мая

Количество мероприятий планируется урезать. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В День Победы, 9 мая 2026 года, в Самаре все-таки состоится праздничный парад. Отменять его не будут, но программу сократят. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в правительстве региона 4 мая.

Количество мероприятий урежут в связи с тем, что в регионе действую меры безопасности из-за атак беспилотников. 5 мая планируется провести заседание комиссии и перечислить правила, которые будут действовать на время праздника в Самарской области.

Напомним, в конце апреля на площади Куйбышева начали разбирать трибуны, которые традиционно установили для проведения парада Победы. Самарцы стали переживать, что парад 9 мая отменят совсем после того, как в Москве его решили провести без техники.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал