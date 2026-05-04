Вечный огонь на площади Славы в Самаре прошел техобслуживание

Для нас это не просто технический объект, а символ памяти о тех, кто отстоял нашу страну Фото: администрация Самары.

В преддверии Дня Победы в Самаре провели техническое обслуживание горелки Вечного огня на площади Славы. Работники газовой компании проверили целостность элементов мемориала, системы подачи газа и воздуха, очистили сопла и камеры сгорания от сажи и нагара. Об этом сообщает администрация Самары.

«Наша задача – обеспечить непрерывное горение Вечного огня при самых неблагоприятных погодных условиях, включая ливень и порывы ветра. Для нас это не просто технический объект, а символ памяти о тех, кто отстоял нашу страну», – рассказал главный инженер СЭГХ №3 Алексей Надток.

Всего на территории Самарской области находится 34 Вечных огня. Каждый мемориал регулярно проходит техническое обслуживание. При необходимости проводится внеплановый ремонт или модернизация.

