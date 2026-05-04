Женщина и две девочки отравились угарным газом в Самарской области

Предварительная причина ЧП - нарушение правил эксплуатации газового оборудования

Три человека отравились угарным газом в Самарской области. ЧП произошло 27 апреля в частном доме поселке Серноводск Сергиевского района, говорится в сводке МЧС Самарской области.

«В результате инцидента пострадали три человека: женщина 1990 года рождения и две девочки 2017 и 2019 годов рождения», – уточнила пресс-служба ведомства.

Женщина и дети выжили, но пострадали. Всех троих госпитализировали. По предварительным данным, к ЧП привело нарушение правил эксплуатации газового оборудования.

Ранее в Кировском районе Самары угарным газом отравились двое взрослых и двое детей.

