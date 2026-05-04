В Самаре начали реставрировать муралы в честь чемпионата мира 2018 года

Фрагмент мурала появится в новой локации уже к 16 мая. Фото: Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Самарской области

4 мая в Самаре стартовала реставрация муралов, которые создавали к чемпионату мира 2018 года. Завершить эту работу планируют к 10-летию турнира. Многие из муралов выцвели, на них появились сколы. А работу Валерия Чтака «Во дворе» на улице Максима Горького закрасили.

«Спустя несколько лет мурал был изуродован граффити и в дальнейшем закрашен», – напомнила пресс-служба правительства Самарской области.

Мурал «Во дворе» решили восстановить на стене двухэтажного гаража возле самарского филиала Третьяковской галереи: здесь нарисуют фрагмент оригинальной работы. Она появится в новой локации уже к 16 мая. Работы проведут в раках проекта #ИсторииЧемпионов, который реализуют минспорта Самарской области и благотворительный фонд «СпортКоманда63».

Валерий Чтак был одним из самых влиятельных художников в России, его работы выставляют в Третьяковке, Московском музее современного искусства, в галереях за рубежом. Он умер в 42 года после продолжительной болезни.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал