Басков и Лазарев впервые проведут «Народный кастинг» в Самаре

К участию в проекте приглашаются вокалисты старше 18 лет. Фото: архив "КП"

В четверг, 7 мая, в Самару приедут российские артисты Николай Басков и Сергей Лазарев, чтобы выбрать лучших исполнителей. Отборочный тур шоу «Ну-ка, все вместе! Народный кастинг» впервые пройдет в жемчужине Поволжья. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.

Оценивать выступления участников вместе с Басковым и Лазаревым будут еще восемь профессионалов музыкальной сцены. Регистрация на кастинг в Самаре будет проводиться 7 мая с 09:30 до 19.00 во Дворце культуры железнодорожников на улице Льва Толстого, 94.

К участию в проекте приглашаются вокалисты старше 18 лет мечтающие выйти на большую сцену. Отмечается, что опыт и стиль исполнения не имеют значения, принимаются как начинающие, так и профессиональные певцы. Смотреть будут на харизму, манеру исполнения и глубину подачи материала.

Для выступления нужно заранее подготовить 5-6 музыкальных номеров. С собой требуется принести флешку с минусовками в формате MP3, каждая продолжительностью 1 минута 30 секунд. Сценический образ рекомендуется подобрать нарядный и яркий. Следует избегать черного и ослепительно-белого цветов, мелкого горошка, частой полоски или клетки, толстовок, маек, вещи с логотипами и принтами.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал