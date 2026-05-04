Парков и спортивных площадок в Самаре не хватает

В Самаре не хватает 1400 гектаров парков

Нормативы градостроительного проектирования обновили в Самарской области. Вопрос обсуждали на оперативном совещании регионального правительства 4 мая. И оказалось, что в Самаре не хватает парков, спортивных площадок и деревьев.

В нормативы впервые включили требования к благоустройству и озеленению дворов. Так, на одного человека должно приходиться 0,1 квадратного метра площадок для отдыха взрослых и 0,4 «квадрата» детских площадок.

Для Самары разработают единой документ территориального планирования и градостроительного зонирования. Два из трех запланированных этапов при разработке этого документа пройдены. В ходе работы выяснилось, что в Самаре не хватает 1400 гектаров парков. На каждого человека не хватает 11,5 «квадратов» озелененных территорий. Также эксперты отметили нехватку спортивных объектов, которую они оценили в 160 гектаров.

