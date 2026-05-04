В Самаре обсудили контроль отопления в социальных учреждениях

Депутат губдумы Александр Живайкин сообщил, что в тех детсадах, которые он посетил, тепло подключили по заявкам заведующих. Фото: Иван Макеев

4 мая в правительстве Самарской области прошло оперативное совещание под председательством губернатора Вячеслава Федорищева, на котором обсудили обеспечение в социальных учреждениях надлежащего температурного режима. Глава региона отметил, что лично ему и в ЦУР поступало много обращений по этому поводу, и напомнил, что поручал правительству вместе с депутатом Александром Живайкиным разобраться в вопросе.

Председатель правительства Виталий Шабалатов доложил, что в 27 муниципалитетах отопительный сезон завершили, а в шести продолжают подавать тепло в социальные объекты по заявкам. Так, в Самаре повторно подключили отопление в 232 соцобъекта. По словам Виталия Шабалатова, по обращениям были даны ответы, приняты меры реагирования.

Депутат губдумы Александр Живайкин сообщил, что в тех детсадах, которые он посетил, тепло подключили по заявкам заведующих. В контролю подключились и другие депутаты.

«Начинается подготовка к следующему отопительному сезону, алгоритм действий должен быть изменен с поправкой на любую ситуацию с точки зрения погодных условий», – сказал губернатор Вячеслав Федорищев.

Ситуацию усугубило еще и то, что в некоторых домах отключили газ, на эту проблему жители пожаловались губернатору. Врио руководителя ГЖИ Самарской области Георгий Степанян объяснил, что газ отключают при проблемах с эксплуатацией газового оборудования или нарушениях в работе дымовых и вентканалов. Губернатор отметил, что требования безопасности нельзя игнорировать, но если газовики не смогли попасть в квартиру для проведения техобслуживания, нужно выбирать другое время, чтобы график был удобным для граждан. А вот если доступа к газовому оборудованию нет уже давно, можно привлекать МВД.

