Жители Самары обратились к губернатору из-за трещины в стене дома на Пионерской

Фото: Иван Макеев

Губернатор Вячеслав Федорищев на оперативном совещании 4 мая рассмотрел обращения жителей Самарской области, которые поступили ему в МАКС и по другим каналам связи. Жители Самары выразили беспокойство из-за трещины в стене жилого дома на улице Пионерской, что может быть опасно для прохожих.

«Это объект культурного наследия. Мы все исследовали, полностью проговорили методику предстоящих работ на объекте. Сегодня подпишу выделение средств из резервного фонда и приступим к устранению данной проблемы», – доложил временно исполняющий полномочия главы Самары Михаил Малыхин.

Губернатор поручил решить вопрос в кратчайшие сроки. Противоаварийные мероприятия планируют провести до середины июня.

Еще один самарец Ильгиз Галимов попросил отремонтировать спортивный объект на улице Георгия Димитрова, 109. Оказалось, что под этим полем проходит водовод. Его выведут за территорию объекта, после чего ремонт поля можно будет запланировать на 2027 год. Губернатор поручил решить вопрос с водоводом до конца сентября.

