В связи с празднованием Дня Победы и подготовкой к нему в Самаре ограничат проезд на ряде улиц в центре города. Где именно будет перекрыто движение, как будет работать общественный транспорт, рассказали в мэрии.

«С 16.00 до 23.00 5 мая и с 20.00 8 мая до 14.00 9 мая будут перекрыты участки улиц Галактионовская (от Льва Толстого до Ульяновской), Молодогвардейская (от Льва Толстого до Ульяновской), Чапаевская (от Красноармейской до Вилоновской), Фрунзе (от Красноармейской до Вилоновской), Красноармейской (от Самарской до Фрунзе), Шостаковича (от Чапаевской до Фрунзе), Вилоновская (от Галактионовской до Фрунзе)», – прокомментировала пресс-служба городской администрации.

На этих же участках улиц запретят стоянку и остановку с 18.00 4 мая до 23.00 5 мая, с 18.00 7 мая до 14.00 9 мая.

Кроме того, с 15.00 и до конца суток 9 мая нельзя будет проехать на участках улиц Льва Толстого (от Алексея Толстого до Максима Горького), Красноармейская (от Куйбышева до Максима Горького), Вилоновская (от Куйбышева до Максима Горького), Максима Горького (от Некрасовской до Вилоновской). Здесь нельзя будет останавливаться и парковаться с 18.00 8 мая до 23.59 9 мая.

9 мая с 15.00 и до конца суток не будет ездить автобус маршрута №11. С 16.00 до 23.00 5 мая, с 20.00 8 мая до 14.00 9 мая изменятся маршруты трамваев №1, №3, №5, №15, №16, №20, №20к, №22. Автобусы №3, №24, №34, №37, №90, №91, №226 также временно будут ездить по другим схемам. Подробности – на сайте мэрии.

