На территории Самарской области объявлена угроза подлета БПЛА

5 мая в Самарской области объявили опасность атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев

« Внимание! На территории Самарской области объявлена угроза подлета БПЛА» – написал глава региона в 05:38.

В ведомстве самарцам напомнили правила поведения при угрозе атаки беспилотников. Если опасность застала вас на улице или в транспорте, нужно как можно быстрее укрыться в ближайшем здании или подземном переходе. В зданиях лучше всего спуститься в подвал, на подземный этаж или в паркинг. В квартире самое безопасное место - помещение без окон, рядом с несущими стенами (например, ванная, коридор или кладовая). Главное - держаться подальше от окон и не пользоваться лифтом. После окончания атаки не торопитесь выходить из защищенного места. Внимательно смотрите под ноги и не поднимайте с земли незнакомые предметы.

Напомним, действовавшую ночью ракетную опасность отменили в Самарской области.

