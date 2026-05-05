В Самару привезли все запланированные на 2026 год трамваи «Львенок»

Новые трамваи проходят предварительную подготовку и обкатку на линиях Самары. Фото: канал Ивана Носкова в МАКС

Все запланированные к поставке на 2026 год новые трамваи «Львенок» уже привезли в Самару. Об этом в своем канале в МАКС сообщил глава города Иван Носков. Напомним, что в 2025 году в город привезли 40 новых трамваев «Львенок» и три «Витязя», а на 2026 год была запланирована поставка еще 31 «Львенка». Трамваи начали привозить еще в январе 2026 года.

«Последние из «прайда» «Львята» сейчас проходят предварительную подготовку и обкатку на линиях Самары, работе с новой техникой обучаются вагоновожатые», – отметил Иван Носков.

В трамвайном депо Самары открыли центр технического сопровождения от компании, которая произвела трамваи. Здесь новые вагоны будут проходить техническое обслуживание и гарантийное сопровождение.

Кроме того, в Самаре планируют ремонтировать трамваи, которые по разным причинам стоят в депо и не используются на маршрутах.

Напомним, что в 2026 году в Самаре ремонтируют трамвайные пути на 15 перекрестках. А с 1 апреля стартовал ремонт путей на улице Ново-Садовая.

