В Самарской области увеличат производство синтетических смол благодаря нацпроекту

Оптимизация производственного процесса сократит время циклов и повысит качество продукции. Фото предоставлено Региональным центром компетенций в сфере производительности труда

В Чапаевске на заводе ЗАО «Химсинтез» оптимизировали производство синтетических смол, которые служат основой для производства ДСП, ДВП, водостойкой фанеры и клееного бруса. Повысить эффективность работы в цехах помогали специалисты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Как пояснили в центре, в процессе диагностики важно было выявить «узкие места» производственного процесса, измерить текущие показатели эффективности и подготовить индивидуальный план внедрения инструментов бережливого производства.

«Оптимизация позволит сократить производственные потери и время циклов, а также повысить стабильность качества готовой продукции», – уверены эксперты.

По словам первого замдиректора по производству предприятия Константина Самойлова,

благодаря более стабильному и эффективному процессу, конечный потребитель получит более качественную и безопасную продукцию по доступной цене. Древесные материалы, выпущенные на основе смол, соответствуют стандартам экологической безопасности: из такой продукции изготавливают мебель для детских комнат, спален и гостиных.

«Мы видим в этом нашу социальную ответственность», – подчеркнул он.

Губернатор Вячеслав Федорищев уделяет пристальное внимание реализации федерального проекта «Производительность труда» в регионе, подчеркивая, что повышение эффективности предприятий – ключевой фактор развития экономики.

Врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков отметил: «Самарская область – один из лидеров по внедрению бережливых технологий. Оптимизация производства синтетических смол даст мультипликативный эффект для всей цепочки смежников – от деревообработчиков до мебельщиков. И в конечном счете выиграют жители региона и всей страны, получая качественную отечественную продукцию».

Напомним, что в этом году две региональные организации при поддержке РЦК завершили реализацию проекта по повышению производительности труда, увеличив выработку на 20%. До конца года аналогичные проекты запустят ещё в 24 организациях Самарской области. Консультационную поддержку предприятий-участников в Самарской области осуществляет Региональный центр компетенций в сфере производительности труда. Ознакомиться с мерами поддержки бизнеса можно на сайтах: производительность.рф и эффективность.рф.